Орлов назвал критиков Малкина псевдопатриотами в помойке

Известный комментатор Геннадий Орлов высказал свое мнение по поводу скандала с гражданством хоккеиста Евгения Малкина. Ранее стало известно, что игрок "Питтсбурга", проживающий в США с 2006 года, получил американский паспорт.

После этого в прессе, среди болельщиков и экспертов разгорелся скандал. Некоторые считают, что Малкин поступил неправильно, взяв гражданство.

"Малкин же от этого не теряет своей русскости. Он же все равно русский! Какая разница, сколько у него паспортов, где, что и как? Вдруг кто-то что-то начал притаскивать. Это псевдопатриоты роются в помойке. Интернет - это помойка, где выступают люди, которые всех ссорят и за всеми следят", - заявил Орлов в эфире "Эхо Москвы".