Орлов назвал критиков Малкина псевдопатриотами в помойке

Известный комментатор Геннадий Орлов высказал свое мнение по поводу скандала с гражданством хоккеиста Евгения Малкина. Ранее стало известно, что игрок "Питтсбурга", проживающий в США с 2006 года, получил американский паспорт.
После этого в прессе, среди болельщиков и экспертов разгорелся скандал. Некоторые считают, что Малкин поступил неправильно, взяв гражданство.
"Малкин же от этого не теряет своей русскости. Он же все равно русский! Какая разница, сколько у него паспортов, где, что и как? Вдруг кто-то что-то начал притаскивать. Это псевдопатриоты роются в помойке. Интернет - это помойка, где выступают люди, которые всех ссорят и за всеми следят", - заявил Орлов в эфире "Эхо Москвы".
Будет ли продолжаться сокращение населения уже фактически распавшейся Украины такими же темпами или ускорится? Почему власти Украины не могут не проводить антироссийский курс? Что Россия предложила Белоруссии? Почему Лукашенко против? На этот счет "Правде.Ру" представил свое мнение эксперт.