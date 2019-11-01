Часть выручки от шоу Навки пойдет на лечение Заворотнюк

Часть средств, которые будут получены от проведения шоу Татьяны Навки "Аленький цветочек", направят на лечение актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщила сама олимпийская чемпионка мира.

Участие в шоу 10 ноября примет супруг Заворотнюк Петр Чернышев. Он является фигуристом, двукратным чемпионом четырех континентов и пятикратным чемпионом США.

"Я и наша команда приняли решение, что все средства, собранные от проведения заключительного шоу «Аленький цветочек», пойдут на поддержку семье моего друга Петра Чернышева, а именно его супруге Анастасии Заворотнюк. Также часть средств направят фондам, которые оказывают помощь тем женщинам, которые оказались в подобной ситуации", - заявила Навка.

В августе этого года, напомним, стало известно о том, что у звезды телесериала "Моя прекрасная няня" диагностировали четвертую стадию рака мозга.