Сборная России проведет четыре товарищеских матча перед Евро-2020

Российский футбольный союз (РФС) ведет предварительную работу по поиску соперников для контрольных матчей перед Евро-2020. По словам главного тренера Станислава Черчесова, команда проведет два матча в марте, еще два - в начале июня.
"До жеребьевки чемпионата Европы, которая пройдет 30 ноября в Бухаресте, говорить конкретно не имеет смысла. Важно четко понимать соперников по группе и расписание игр", - заявил Черчесов в интервью "Матч ТВ".
В ноябре команда сыграет против Бельгии и Сан-Марино. Россияне гарантировали выход в финальную часть чемпионата Европы.
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