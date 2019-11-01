Сборная России проведет четыре товарищеских матча перед Евро-2020

Российский футбольный союз (РФС) ведет предварительную работу по поиску соперников для контрольных матчей перед Евро-2020. По словам главного тренера Станислава Черчесова, команда проведет два матча в марте, еще два - в начале июня.

"До жеребьевки чемпионата Европы, которая пройдет 30 ноября в Бухаресте, говорить конкретно не имеет смысла. Важно четко понимать соперников по группе и расписание игр", - заявил Черчесов в интервью "Матч ТВ".

В ноябре команда сыграет против Бельгии и Сан-Марино. Россияне гарантировали выход в финальную часть чемпионата Европы.