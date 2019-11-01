"Калашников" начнет производство новой биатлонной винтовки в 2020 году

Трехкратный чемпион мира Иван Черезов рассказал о том, что концерн в 2020 году начнет производство новой винтовки. Модернизированная винтовка получила новое ложе, произошла унификация ее деталей, добавлены регулировки, улучшен спусковой механизм, прицел.
"В связи с загруженностью завода мы скорректировали планы и перенесли начало серийного производства на лето следующего года. Мы продолжим собирать предыдущую модель "Би-7-4", однако новых винтовок будет выпущено больше. Будем постепенно ее внедрять", - приводит ТАСС слова Черезова.
Будет ли продолжаться сокращение населения уже фактически распавшейся Украины такими же темпами или ускорится? Почему власти Украины не могут не проводить антироссийский курс? Что Россия предложила Белоруссии? Почему Лукашенко против? На этот счет "Правде.Ру" представил свое мнение эксперт.