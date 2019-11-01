"Калашников" начнет производство новой биатлонной винтовки в 2020 году

Трехкратный чемпион мира Иван Черезов рассказал о том, что концерн в 2020 году начнет производство новой винтовки. Модернизированная винтовка получила новое ложе, произошла унификация ее деталей, добавлены регулировки, улучшен спусковой механизм, прицел.

"В связи с загруженностью завода мы скорректировали планы и перенесли начало серийного производства на лето следующего года. Мы продолжим собирать предыдущую модель "Би-7-4", однако новых винтовок будет выпущено больше. Будем постепенно ее внедрять", - приводит ТАСС слова Черезова.