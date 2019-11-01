Отец Нурмагомедова считает Макгрегора слабым соперником

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова заявил, что не считает Конора Макгрегора сильным соперником. Также он назвал лучший по его мнению бой Хабиба.

"Мне понравился бой Хабиба с Рафаэлом дус Анжусом. Оба были на пике, сын оказался на голову сильнее в их очном противостоянии. А если брать лучший поединок с точки зрения хайпа и денег, то понятно, что речь идет о встрече с Конором Макгрегором. Однако никогда не считал его сильным противником. Он шоумен", - заявил Абдулманап в интервью RT.