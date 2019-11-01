Отец Нурмагомедова считает Макгрегора слабым соперником

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова заявил, что не считает Конора Макгрегора сильным соперником. Также он назвал лучший по его мнению бой Хабиба.
"Мне понравился бой Хабиба с Рафаэлом дус Анжусом. Оба были на пике, сын оказался на голову сильнее в их очном противостоянии. А если брать лучший поединок с точки зрения хайпа и денег, то понятно, что речь идет о встрече с Конором Макгрегором. Однако никогда не считал его сильным противником. Он шоумен", - заявил Абдулманап в интервью RT.
Будет ли продолжаться сокращение населения уже фактически распавшейся Украины такими же темпами или ускорится? Почему власти Украины не могут не проводить антироссийский курс? Что Россия предложила Белоруссии? Почему Лукашенко против? На этот счет "Правде.Ру" представил свое мнение эксперт.