Российская фигуристка Алина Загитова провела тренировку перед выступлением на Гран-при Франции. Короткую программу олимпийская чемпионка покажет сегодня вечером.
Ранее стало известно, что Загитова выступит на этапе в Гренобле последней. Первой из россиянок на лед выйдет Алена Косторная. Она получила четвертый стартовый номер. Восьмой короткую программу покажет Мария Сотскова.
Ранее стало известно, что Загитова подготовила новый показательный номер. Косторная на этапе Гран-при в Гренобле покажет три тройных акселя.
Будет ли продолжаться сокращение населения уже фактически распавшейся Украины такими же темпами или ускорится? Почему власти Украины не могут не проводить антироссийский курс? Что Россия предложила Белоруссии? Почему Лукашенко против? На этот счет "Правде.Ру" представил свое мнение эксперт.