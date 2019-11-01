Загитова чисто выполнила все элементы на тренировке в Гренобле

Российская фигуристка Алина Загитова провела тренировку перед выступлением на Гран-при Франции. Короткую программу олимпийская чемпионка покажет сегодня вечером.



Загитова на тренировке перед Гран-при Франции.

Ранее стало известно, что Загитова выступит на этапе в Гренобле последней. Первой из россиянок на лед выйдет Алена Косторная. Она получила четвертый стартовый номер. Восьмой короткую программу покажет Мария Сотскова.

Ранее стало известно, что Загитова подготовила новый показательный номер. Косторная на этапе Гран-при в Гренобле покажет три тройных акселя.