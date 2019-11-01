Нурмагомедов хотел закончить карьеру в 2014 году

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова рассказал о травмах сына. По его словам, чемпион UFC в легком весе хотел закончить карьеру в 2014 году.
Отец Хабиба рассказал, что он перенес восемь переломов и четыре операции. Пять лет назад бойцу лечили межпозвоночную грыжу.
"Люди с подобными проблемами думают о том, будут ли нормально ходить, а Хабиб на третий день дошел до окна с помощью каталки, а уже через четыре месяца побил Даррелла Хорчера.
Я объяснил, что верю в него, а это всего лишь преграда на дальнейшем пути. В результате отправились на сборы, и Хабиб продолжил побеждать", - заявил Нурмагомедов в интервью RT.
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