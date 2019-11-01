Косторная показала свою короткую программу на Гран-при Франции

Российская фигуристка Алена Косторная приняла участие в тренировке перед Гран-при Франции. Элементы, которые фигуристка заявила на свое выступление, Косторная не смогла выполнить чисто.



Косторная на тренировке перед Гран-при Франции.

Короткую программу Косторная покажет сегодня. Ее соперницей станет Алина Загитова. Также на этом этапе выступит россиянка Мария Сотскова.

Для Косторной этот сезон станет первым во взрослом катании. Ранее она выиграла турнир серии "Челленджер" в Финляндии.