Российская фигуристка Алена Косторная приняла участие в тренировке перед Гран-при Франции. Элементы, которые фигуристка заявила на свое выступление, Косторная не смогла выполнить чисто.
Короткую программу Косторная покажет сегодня. Ее соперницей станет Алина Загитова. Также на этом этапе выступит россиянка Мария Сотскова.
Для Косторной этот сезон станет первым во взрослом катании. Ранее она выиграла турнир серии "Челленджер" в Финляндии.
Будет ли продолжаться сокращение населения уже фактически распавшейся Украины такими же темпами или ускорится? Почему власти Украины не могут не проводить антироссийский курс? Что Россия предложила Белоруссии? Почему Лукашенко против? На этот счет "Правде.Ру" представил свое мнение эксперт.