Ковалев за бой с Альваресом получит в 12 раз меньше мексиканца

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев за бой с мексиканцем Саулем Альваресом получит 3 млн долларов. Его соперник получит почти в 12 раз больше - 35 млн долларов, сообщает ESPN.
Альварес проведет дебютный поединок в полутяжелой весовой категории. Ранее он стал чемпионом в среднем весе по версиям WBA и WBC.
Мексиканец одержал 52 победы и потерпел 1 поражение. Ковалев выиграл 34 поединка при трех поражениях. Бой между спортсменами состоится 2 ноября в Лас-Вегасе.
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