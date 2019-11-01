Состав сборной России на матчи отбора Евро-2020 будет назван 5 ноября

Состав сборной России на ноябрьские матчи отборочного турнира Евро-2020 будет назван 5 ноября. Об этом в пресс-службе национальной команды сообщили ТАСС.

16 ноября в Санкт-Петербурге Россия сыграет с Бельгией. 19 ноября на выезде команда встретится с Сан-Марино.

Российские футболисты уже вышли в финальную часть Евро-2020. Матчи группового этапа сборная проведет в Санкт-Петербурге.

Одним из соперников команды может стать сборная Дании, если пробьется на Евро.