Состав сборной России на матчи отбора Евро-2020 будет назван 5 ноября

Состав сборной России на ноябрьские матчи отборочного турнира Евро-2020 будет назван 5 ноября. Об этом в пресс-службе национальной команды сообщили ТАСС.
16 ноября в Санкт-Петербурге Россия сыграет с Бельгией. 19 ноября на выезде команда встретится с Сан-Марино.
Российские футболисты уже вышли в финальную часть Евро-2020. Матчи группового этапа сборная проведет в Санкт-Петербурге.
Одним из соперников команды может стать сборная Дании, если пробьется на Евро.
Будет ли продолжаться сокращение населения уже фактически распавшейся Украины такими же темпами или ускорится? Почему власти Украины не могут не проводить антироссийский курс? Что Россия предложила Белоруссии? Почему Лукашенко против? На этот счет "Правде.Ру" представил свое мнение эксперт.