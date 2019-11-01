Загитова выйдет выступать на Гран-при Франции последней

Стал известен порядок старта фигуристок в короткой программе на Гран-при Франции. Первой из россиянок на лед выйдет Алена Косторная. Она получила четвертый стартовый номер.

Восьмой короткую программу покажет Мария Сотскова. Олимпийская чемпионка Алина Загитова сегодня выйдет на лед последней, в 21.41 по московскому времени.

Ранее стало известно, что Загитова подготовила новый показательный номер. Косторная на этапе Гран-при в Гренобле покажет три тройных акселя.