Более 177 км трасс — впервые в России горнолыжникам и сноубордистам предлагают такую масштабную зону катания по одному билету. В новом сезоне 19/20 в Сочи единый ски-пасс заработает на всех горных курортах — "Роза Хутор", горно-туристический центр "Газпром" и Курорт Красная Поляна.
Пробный запуск единого ски-пасса в горах Сочи состоялся в прошлом сезоне, когда подъемниками на курорте "Роза Хутор" и в горно-туристическом центре "Газпром" (Лаура и Альпика) можно было воспользоваться по специальным билетам. В этом году единый ски-пасс впервые объединяет инфраструктуру всех горных курортов Сочи. Это означает, что для туристов будут доступны канатные дороги и трассы курорта "Роза Хутор", горно-туристического центра "Газпром" и Курорта Красная Поляна, а также появится возможность использовать инфраструктуру каждого из трех курортов — прокаты снаряжения, школы инструкторов, рестораны, кафе, дополнительные услуги.
"Вопросы и предложения по введению единого ски-пасса поступали от туристов еще до запуска проекта. И первый год работы подтвердил — спрос действительно есть. Поэтому все курорты намерены развивать программу для удобства и комфорта туристов и в будущем", — рассказали в пресс-службе курортов.
Объединяя трассы, Сочи выходит на уровень ведущих европейских горнолыжных курортов, предоставляющих гостям различные варианты катания: доступны как единый ски-пасс, так и ски-пасс, позволяющий кататься на одном из выбранных курортов. Между нижними станциями канатных дорог трех курортов будет курсировать ski-bus — бесплатный автобус для обладателей действующего единого ски-пасса.
Старт продаж запланирован в декабре. Воспользоваться единым ски-пассом туристы смогут с даты официального открытия сезона на всех трех курортах. Ориентировочно общая зона катания на "Роза Хутор", Горно-туристическом центре "Газпром" и Курорте Красная Поляна станет доступна после 20 декабря.
Единый ски-пасс предоставит возможность кататься на трассах всех горных курортов в Сочи. Таким образом, общая зона катания составит более 177 км. На курорте "Роза Хутор" протяженность горнолыжных трасс составляет 102 км, в горно-туристическом центре "Газпром" (Лаура и Альпика) — более 45 км, на Курорте Красная Поляна — 30 км.
На выбор туристам предлагается несколько тарифов, различающихся по продолжительности действия билета. Сезонный ски-пасс распространяется и на дневное, и на вечернее катание — с начала официального сезона на трех курортах и до объявления о его завершении на одном из них (ориентировочно в конце апреля). Дневной ски-пасс действует один день и только на дневное катание с 8.30 до 16.00 часов. Есть также абонементы— на несколько дней (от двух до восьми), на дневное катание с 8.30 до 16.00 часов. "Тем, кто планирует провести активный отпуск в горах Сочи, стоит рассмотреть возможность покупки абонемента на несколько дней. Чем больше дней в тарифе, тем ниже стоимость дня катания по этому абонементу", — объяснили в пресс-службе.
Стоимость разовых билетов и абонементов будет варьироваться и зависит от сезона: "Высокий" (до 27.12.2019 и с 08.01.2020 до 05.04.2020), "Пик" (с 28.12.2019 до 07.01.2020), "Весенний Снег" (с 06.04.2020). Единый ски-пасс можно будет приобрести в кассах всех трех курортов.
Будет ли продолжаться сокращение населения уже фактически распавшейся Украины такими же темпами или ускорится? Почему власти Украины не могут не проводить антироссийский курс? Что Россия предложила Белоруссии? Почему Лукашенко против? На этот счет "Правде.Ру" представил свое мнение эксперт.