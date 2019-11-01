Единый ски-пасс заработает на всех горных курортах Сочи

Более 177 км трасс — впервые в России горнолыжникам и сноубордистам предлагают такую масштабную зону катания по одному билету. В новом сезоне 19/20 в Сочи единый ски-пасс заработает на всех горных курортах — "Роза Хутор", горно-туристический центр "Газпром" и Курорт Красная Поляна.

Пробный запуск единого ски-пасса в горах Сочи состоялся в прошлом сезоне, когда подъемниками на курорте "Роза Хутор" и в горно-туристическом центре "Газпром" (Лаура и Альпика) можно было воспользоваться по специальным билетам. В этом году единый ски-пасс впервые объединяет инфраструктуру всех горных курортов Сочи. Это означает, что для туристов будут доступны канатные дороги и трассы курорта "Роза Хутор", горно-туристического центра "Газпром" и Курорта Красная Поляна, а также появится возможность использовать инфраструктуру каждого из трех курортов — прокаты снаряжения, школы инструкторов, рестораны, кафе, дополнительные услуги.

"Вопросы и предложения по введению единого ски-пасса поступали от туристов еще до запуска проекта. И первый год работы подтвердил — спрос действительно есть. Поэтому все курорты намерены развивать программу для удобства и комфорта туристов и в будущем", — рассказали в пресс-службе курортов.

Объединяя трассы, Сочи выходит на уровень ведущих европейских горнолыжных курортов, предоставляющих гостям различные варианты катания: доступны как единый ски-пасс, так и ски-пасс, позволяющий кататься на одном из выбранных курортов. Между нижними станциями канатных дорог трех курортов будет курсировать ski-bus — бесплатный автобус для обладателей действующего единого ски-пасса.

Старт продаж запланирован в декабре. Воспользоваться единым ски-пассом туристы смогут с даты официального открытия сезона на всех трех курортах. Ориентировочно общая зона катания на "Роза Хутор", Горно-туристическом центре "Газпром" и Курорте Красная Поляна станет доступна после 20 декабря.

Единый ски-пасс предоставит возможность кататься на трассах всех горных курортов в Сочи. Таким образом, общая зона катания составит более 177 км. На курорте "Роза Хутор" протяженность горнолыжных трасс составляет 102 км, в горно-туристическом центре "Газпром" (Лаура и Альпика) — более 45 км, на Курорте Красная Поляна — 30 км.

На выбор туристам предлагается несколько тарифов, различающихся по продолжительности действия билета. Сезонный ски-пасс распространяется и на дневное, и на вечернее катание — с начала официального сезона на трех курортах и до объявления о его завершении на одном из них (ориентировочно в конце апреля). Дневной ски-пасс действует один день и только на дневное катание с 8.30 до 16.00 часов. Есть также абонементы— на несколько дней (от двух до восьми), на дневное катание с 8.30 до 16.00 часов. "Тем, кто планирует провести активный отпуск в горах Сочи, стоит рассмотреть возможность покупки абонемента на несколько дней. Чем больше дней в тарифе, тем ниже стоимость дня катания по этому абонементу", — объяснили в пресс-службе.

Стоимость разовых билетов и абонементов будет варьироваться и зависит от сезона: "Высокий" (до 27.12.2019 и с 08.01.2020 до 05.04.2020), "Пик" (с 28.12.2019 до 07.01.2020), "Весенний Снег" (с 06.04.2020). Единый ски-пасс можно будет приобрести в кассах всех трех курортов.