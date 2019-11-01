Хоккеист Кравцов рассказал о грязном американском юморе

Хоккеист "Тракотра" Виталий Кравцов рассказал о жизни в США. В этом году форварда задрафтовал "Рейнджерс". Он выступал "Хартфорд Вулф Пэк" в АХЛ, а 28 октября россиянин вернулся в "Трактор".
Кравцов заявил, что ему не понравилось, как в США шутят. Он назвал американский юмор "грязным".
"Он больше "грязный", могут и из близких кого-то задеть. Нельзя рассказывать, какие там шутки. Я сразу сказал, что надо мной так шутить не надо, потому что я в Челябинске жил", — заявил Кравцов в интервью пресс-службе "Трактора".
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