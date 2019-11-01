Упрощение лимита на легионеров: кому поможет решение по ЕАЭС

В скором времени спортсмены из стран ЕАЭС не будут считаться легионерами в российских командах. Решение Минспорта должно быть еще утверждено, но уже сейчас можно утверждать, что граждане Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизстана смогут выступать в России на общих основаниях.

В первую очередь это касается футбола. Сейчас в РПЛ действует лимит на легионеров, при котором на поле должно выходить не менее пяти россиян.

В заявках команд РПЛ на данный момент зарегистрировано всего 10 футболистов из стран ЕАЭС. Из них два человека выходили на поле только в играх за молодежные команды.

Пять футболистов представляют Белоруссию, два человека - Казахстан, еще два - Армению. Спортсмены выступают за шесть команд - "Зенит", "Арсенал", "Оренбург", "Ростов", "Урал" и "Сочи".

Граждане ЕАЭС в заявках команд РПЛ: