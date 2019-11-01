Упрощение лимита на легионеров: кому поможет решение по ЕАЭС

В скором времени спортсмены из стран ЕАЭС не будут считаться легионерами в российских командах. Решение Минспорта должно быть еще утверждено, но уже сейчас можно утверждать, что граждане Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизстана смогут выступать в России на общих основаниях.
В первую очередь это касается футбола. Сейчас в РПЛ действует лимит на легионеров, при котором на поле должно выходить не менее пяти россиян.
В заявках команд РПЛ на данный момент зарегистрировано всего 10 футболистов из стран ЕАЭС. Из них два человека выходили на поле только в играх за молодежные команды.
Пять футболистов представляют Белоруссию, два человека - Казахстан, еще два - Армению. Спортсмены выступают за шесть команд - "Зенит", "Арсенал", "Оренбург", "Ростов", "Урал" и "Сочи".
Будет ли продолжаться сокращение населения уже фактически распавшейся Украины такими же темпами или ускорится? Почему власти Украины не могут не проводить антироссийский курс? Что Россия предложила Белоруссии? Почему Лукашенко против? На этот счет "Правде.Ру" представил свое мнение эксперт.