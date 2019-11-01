Загитова представила новый показательный номер

Российская фигуристка Алина Загитова во время Гран-при Франции исполнит новый показательный номер. После двух зажигательных композиций олимпийская чемпионка продемонстрирует танец с элементами драмы.



Показательный номер Алины Загитовой.

Посвящен номер будет Людмиле Шалашовой, матери хореографа Даниила Глейхенгауза, которая умерла в конце августа. Она до последнего работала с группой Эттери Тутберидзе, в которой занимается Загитова.

Показательный номер Загитова исполнит 3 ноября. Перед этим фигуристка покажет короткую и произвольную программы.

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