Российская фигуристка Алина Загитова во время Гран-при Франции исполнит новый показательный номер. После двух зажигательных композиций олимпийская чемпионка продемонстрирует танец с элементами драмы.
Посвящен номер будет Людмиле Шалашовой, матери хореографа Даниила Глейхенгауза, которая умерла в конце августа. Она до последнего работала с группой Эттери Тутберидзе, в которой занимается Загитова.
Показательный номер Загитова исполнит 3 ноября. Перед этим фигуристка покажет короткую и произвольную программы.
Расписание Гран-при Франции: когда выступят Загитова и Косторная
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