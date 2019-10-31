Роналду показал свой ужасный костюм на Хэллоуин

Футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду продемонстрировал свой костюм на Хэллоуин. Нападающий предстанет в образе клоуна, который сидит на плечах у другого клоуна. Видео с костюмом опубликовано в Istagram португальца.



Роналду в костюме клоунов

В этом сезоне Роналду забил шесть голов и сделал 1 результативную передачу в матчах за "Ювентус". В последней игре с "Дженоа" португалец забил победный мяч.

Хэллоуин традиционно отмечается в странах Западной Европы и Америки 31 октября, накануне Дня всех святых. В этот вечер проходят празднования и вечеринки в карнавальных костюмах.