Щербак рассказал о разрыве контракта с "Авангардом"

Хоккеист Никита Щербак рассказал о том, как был расторгнут его контракт с "Авангардом". Соглашение было подписано летом. В составе омского клуба 23-летний форвард провел 16 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 4 передачи.

"Мне позвонил агент и рассказал об этом. Эмоций по этому поводу никаких нет. Мне пока нечего вообще сказать про «Авангард», никак не хочу комментировать эту ситуацию.

Сейчас идут переговоры, пока ничего неизвестно, я в режиме ожидания. Скорее всего, останусь в КХЛ, но и про это пока точного ответа дать не могу", - заявил Щербак в интервью Sport24.

Ранее Щербак выступал в НХЛ. Он отыграл два сезона за "Монреаль" и один неполный в "Лос-Анджелесе".