Спортсмены из ЕАЭС не будут считаться легионерами в России

Спортсмены из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не будут считаться легионерами в России. Это касается соревнований по футболу, баскетболу, волейболу, гандболу, водному поло и хоккею на траве.

Об этом стало известно из проекта приказа Минспорта РФ, сообщает "РИА Новости".

"Проект приказа соответствует договору о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации, и направлен на реализацию государственной программы РФ "Развитие физической культуры и спорта", — говорится в пояснительной записке к проекту приказа Минспорта о внесении изменений в проект об утверждении ограничений на участие спортсменов, не имеющих права выступать за сборные команды России в соревнованиях по футболу.