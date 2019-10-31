В "Спартаке" рассказали, как не замерзнуть на матче с "Ростовом"

Пресс-служба "Спартака" выступила с обращением к болельщикам, в котором рассказала о правилах посещения стадиона в холодную погоду. В четверг в Москве состоится кубковый матч красно-белых с "Ростовом".

"Одевайтесь теплее. Пора сказать, пуховикам, шарфам и шапкам, что настало их время. Пейте горячий чай. Возьмите с собой вторую половинку. Будет возможность попасть на экраны стадиона вместе с Kiss Cam и согреть друг друга поцелуем. Kiss Cam начинает работать за 20 минут до стартового свистка!" - говорится в сообщении красно-белых.

Игра начнется в 19.30 мск. Команда, которая победит в четверг, в четвертьфинале Кубка сыграет с ЦСКА.