Дзюба показал свою милую собачку

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба опубликовал в Instagram видео, которое болельщики назвали милым. Форвард питерцев показал, как играется со своей собакой.



Дзюба с собачкой.

Футболист в среду пропустил кубковую игру против "Томи", которую "Зенит" выиграл со счетом 4:0. Главный тренер питерцев дал форварду отдых.

В этом сезоне форвард провел 18 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 9 результативных передач. Дзюба является одним из главных бомбардиров отборочного турнира Евро-2020. На его счету 9 голов и 5 передач в 8 играх.