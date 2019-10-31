Директор испанского клуба сравнил Месси с оспой

Давид Эспинар, директор испанского клуба "Вальядолид" высказала восхищение игрой Лионеля Месси. Правда, сделал это функционер не совсем обычным образом, сравнив аргентинца с вирусом оспы.

"Месси - это оспа, но вакцины у нас нет. Наш президент Роналдо восхищается им. Он был поражен его игрой, как и все остальные. Немного жалко, что Месси сделал это в игре с нами", - приводит Goal слова Эспинара.

Бывший футболист Роналдо является владельцем "Вальядолида". Команда во вторник проиграла "Барселоне" со счетом 1:5, а Месси записал на свой счет два гола и две результативные передачи.