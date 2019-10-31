В женской Формуле-1 подтвердили проведение этапа в Санкт-Петербурге

Организаторы женского чемпионата по автогонкам W-Series подтвердили информацию о проведении этапа в Санкт-Петербурге. С 29 по 30 мая на автодроме "Игора Драйв" пройдут заезды девушек, среди которых будет 16-летняя россиянка Ирина Сидоркова.
Полностью календарь сезона-2020 выглядит так:
W-Series дебютировала в 2019 году. Всего было проведено шесть этапов, а лучшей стала британка Джейми Чедвик.
Сидоркова приняла участия в тестовых заездах, по результатам которых было отобрано шесть участниц. Они присоединятся к 12 девушкам, которые соревновались в прошлом году.
Российская фигуристка Александра Трусова во время тренировки на Гран-при Канады исполнила параллельный четверной тулуп с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.