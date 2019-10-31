Познер назвал нападки на Малкина позорными

Журналист Владимир Познер прокомментировал скандал со вторым гражданством Евгения Малкина. Ранее стало известно, что у хоккеиста есть американский паспорт.

Среди болельщиков, журналистов и экспертов возникают споры о том, правильно ли поступил хоккеист сборной России. Познер поддержал Малкина и назвал нападки на него позорными.

Познер напомнил, что пять из 13 золотых медалей сборной России на Олимпиаде-2014 завоевали иностранцы. Три золота на счету конькобежца из Кореи Виктора Ана, еще две взял сноубордист из США Вик Уайлд.

"Кто-нибудь из наших горячих патриотов тогда возмущался этими спортсменами? Кто-нибудь называл их предателями? Кто-нибудь требовал их исключения из состава сборной Российской Федерации? Вроде бы нет, правда? Не потому ли, что они принесли нам золотые медали?

Я считаю нападки на Малкина позорными. Он - выдающийся российский хоккеист, которым следует гордиться и который никогда не играл за какую-либо сборную, кроме российской. А то, что он живет в США и имеет гражданство этой страны, это его дело, и это не касается никого, кроме него самого", - написал Познер в Instagram.