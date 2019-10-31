Шипулин ответил на обвинения мэра Краснотурьинска

Бывший биатлонист, депутат Госдумы Антон Шипулин ответил мэру Краснотурьинска Свердловской области Александру Устинову, который обвинил его в недофинансировании.

Ранее Устинов заявил, что городу из областного бюджета выделили 68 миллионов рублей из 368 необходимых. Мэр считает, что произошло это из-за того, что в городе слабо голосовали за Шипулина на довыборах.

"Хочу сказать, что я благодарен избирателям за каждый их голос, за доверие, которое они мне оказали. Для меня как депутата не было и не будет разницы между теми жителями моего округа, кто голосовал за меня, и теми, кто этого не сделал. Каждый голосовал так, как хотел. И я уважаю этот выбор.

На следующей региональной неделе я и моя команда отправимся в Краснотурьинск, где я проведу прием избирателей", - написал Шипулин в Instagram.