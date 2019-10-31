Владимир Кличко сообщил о планах вернуться в бокс

Украинский боксер Владимир Кличко намерен вернуться в спорт. В последний раз он выходил на ринг в апреле 2017 года, в 41 год.

"Я не вернусь на ринг, чтобы сломать кому-то челюсть. Это будет возвращение, чтобы побить рекорд. Сколько было Форману, когда он стал чемпионом? Ему было 45 лет", - заявил Кличко в интервью Daily Mail.

Кличко провел 69 боев в своей карьере, в которых одержал 64 победы. В последних двух поединках он уступил Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа.