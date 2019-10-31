Фигуристка Алека Косторная в короткой и произвольной программах на Гран-при Франции исполнит три тройных акселя. Первый прокат россиянка исполнит 1 ноября, второй - 2 ноября.
Косторная исполнит один тройной аксель в короткой программе. Еще два будут сделаны в произвольной - сольный и в каскаде с двойным тулупом.
16-летняя фигуристка выиграла турнир серии "Челленджер" в Финляндии. В произвольной программе Косторная выполнила два тройных акселя.
Соперницей Косторной на Гран-при Финляндии станет олимпийская чемпионка Алина Загитова.
Расписание Гран-при Франции: когда выступят Загитова и Косторная
Российская фигуристка Александра Трусова во время тренировки на Гран-при Канады исполнила параллельный четверной тулуп с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.