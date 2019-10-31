Хоккеист "Шеффилда" Николай Лемтюгов в матче британской лиги против "Манчестер Шторм" вышел на лед в маске Владимира Путина. Встреча состоялась перед "Хэллоуином", поэтому все игроки начинали игру в костюмах.
После матча Лемтюгов обратился к болельщикам. Он объяснил свой поступок в Instagram.
"Только положительные эмоции. Спасибо за теплый прием и вашу помощь. Нет войне! Из России с любовью", - написал хоккеист.
В этой игре Лемтюгов сделал хет-трик, а в 20 матчах сезона заработал 17 (7+10) очков.
Ранее россиянин выступал в КХЛ за "Северсталь", "Ак Барс", "Магнитку", "Нефтехимик", "Атлант", "Трактор", "Сибирь", "Спартак", "Югру" и "Авангард". В лиге на его счету 224 матча, в которых он набрал 96 (53+43) очков.
В составе казанского "Ак Барса" он выиграл Кубок Гагарина. На молодежном чемпионате мира-2006 в составе сборной России завоевал серебро.
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