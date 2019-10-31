Косторная рассказала о характере Трусовой и Щерабковой

16-летняя фигуристка Алена Косторная рассказала о своих отношениях с Александрой Трусовой и Анной Щербаковой. По ее словам, с девушками они дружат, но обладают разными чертами характера.

"Я, Саша и Анна - мы все вместе. Но при этом нас воспринимают и по отдельности. Саша очень упертая, Аня - спокойная и интеллигентная. А во мне смешано много качеств, не могу выделить какое-то одно", - заявила Косторная в интервью Первому каналу.

Щербакова выиграла этап Гран-при в США, Трусова победила на Гран-при в Канаде. Обе фигуристки исполняли четверные прыжки в произвольной программе.

Косторная выступит с 1 по 3 ноября на Гран-при Франции. Ее соперницей станет олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Расписание Гран-при Франции: когда выступят Загитова и Косторная