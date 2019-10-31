Сын Криштиану Роналду забил 58 голов в 28 матчах за "Ювентус"

Криштиану Роналду-младший, сын футболиста "Ювентуса" Криштиану Роналду выступает за туринскую команду девятилетних еще более успешно, чем его отец. В 28 играх за "Юве" U-9 он забил 58 голов и сделал 18 результативных передач, сообщает FootballTalentScout.

Криштиану-младший родился 17 июня 2010 года от суррогатной матери. У Роналду еще три ребенка - 5 июня 2017 года суррогатная мать родила ему двух близнецов. В ноябре 2017 года ему дочь родила Джорджина Родригес.

Роналду-старший провел 60 матчей за "Ювентус", в которых забил 38 голов.