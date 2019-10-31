"Ливерпуль" угрожает сняться с Кубка английской лиги

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что команда может отказаться от участия в Кубке английской лиги. Во вторник "красные" победили в 1/8 финала "Арсенал" (5:5, 5:4 по пенальти) и вышли в четвертьфинал.

Разногласия между клубом и организаторами турнира возникли из-за того, что "Ливерпуль" станет участником Клубного чемпионата мира в те же даты, что пройдет и четвертьфинал Кубка лиги.

Полуфинал Клубного чемпионата мира состоится 17 декабря, финал - 21 декабря. 18 или 19 декабря "Ливерпуль" должен сыграть в четвертьфинале Кубка лиги. Из-за загруженности английского сезона у организаторов турнира нет дат для переноса игры.

"Если они не смогут найти подходящую дату для нас, то мы не сможем играть. И я не имею в виду Рождество. Так что наши соперники смогут пройти дальше без борьбы. Думаю, вчера многие смотрели матч и болели против нас", - заявил Клопп после игры.