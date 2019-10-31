Отец Нурмагомедова назвал сроки завершения карьеры сына

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов завершит карьеру уже через несколько поединков.

Об этом заявил отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов в интервью пресс-службе YouTube-канала Fight Nights Global.

По словам Нурмагомедова-старшего, его сын выйдет в октагон ещё буквально два-три раза. "Ислам через два боя — реальный претендент на пояс UFC в лёгком весе. Я вижу, что сейчас он готов", — сказал отец бойца.

Напомним, что на сегодняшний день Хабибу всего 31 год, весной минувшего года он завоевал пояс UFC, победив ирландца Конора Макгрегора. После защитил свой титул в бою с Дастином Порье.

На вопрос о возможности реванша Хабиба с Макгрегором, Абдулманап Нурмагомедов сказал, что "теоретически он может состояться, если два бойца, которые имеют право драться с Хабибом, откажутся приехать в Россию. Это один из вариантов. Думаю, для Конора большим боем станет поединок против Ислама Махачева. Конору будет тяжело вернуться. Игры, радости, клоунада — все это остается, но ведь он ни у кого не выиграл. Сейчас он только говорит. Раньше у него все получалось, а теперь он не может".

Напомним, что следующий бой Хабиба Нурмагомедова состоится в марте-апреле 2020 года. Подробности читайте в материале Правда. ру.

Фото: Инстаграм Хабиба Нурмагомедова