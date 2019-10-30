Дацик собирается завершить карьеру боем против Емельяненко

Боец Вячеслав Дацик собирается провести поединок с Александром Емельяненко. С 1999 по 2006 год он провел 12 боев, в которых одержал 5 побед. После выхода из тюрьмы Дацик провел любительский поединок с блогером Артемом Тарасовым, в котором проиграл.

Сейчас Дацик проводит тренировки и готовится к бою по правилам бокса против спецназовца Максима Петрова. Поединок должен состояться 16 ноября.

"Помимо тренировок, надо провести еще пять-шесть боев. Набрать форму, разогнать выносливость, бойцовский адреналин и после этого - заключительный бой с Сашей", - заявил Дацик в интервью "СЭ".

На счету Емельяненко 36 поединков, в которых были одержаны 28 побед. После выхода из тюрьмы Александр провел шесть боев (5 побед, 1 ничья). В следующем поединке боец встретится с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Бой состоится 29 ноября по правилам бокса.