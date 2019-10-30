Одноногий футболист покорил всех своими финтами

В сети набирает популярность видео, на котором одноногий футболист Бариш Телли исполняет свой финт и обходит соперника. Турецкий игрок затем забивает красивый гол.



Одноногий футболист покорил всех своими финтами.

Телли потерял ногу после аварии в четыре года. Машина сбила ребенка, когда он бежал за мячом. Несмотря на травму, Бариш продолжил заниматься футболом и теперь играет за команду инвалидов.

Телли вызывается в сборную Турции. Он выиграл чемпионат Европы и трижды становился бронзовым призером чемпионата мира. Ранее Бариш признавался лучшим футболистом с ограниченными возможностями.