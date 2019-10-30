В сети набирает популярность видео, на котором одноногий футболист Бариш Телли исполняет свой финт и обходит соперника. Турецкий игрок затем забивает красивый гол.
Телли потерял ногу после аварии в четыре года. Машина сбила ребенка, когда он бежал за мячом. Несмотря на травму, Бариш продолжил заниматься футболом и теперь играет за команду инвалидов.
Телли вызывается в сборную Турции. Он выиграл чемпионат Европы и трижды становился бронзовым призером чемпионата мира. Ранее Бариш признавался лучшим футболистом с ограниченными возможностями.
Российская фигуристка Александра Трусова во время тренировки на Гран-при Канады исполнила параллельный четверной тулуп с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.