Слуцкий сравнил себя с Марадоной на троне

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий пошутил над Диего Марадоной, который возглавляет клуб "Химнасию и Эсгриму". В Instagram он опубликовал фотографию аргентинца, восседающего на троне.

Фото было сделано в матче "Химнасии" против "Ньюэллс Олд Бойз", который команда Марадоны выиграла со счетом 4:0. Трон аргентинцу подарили представители "Ньюэллса".

"Это я на вчерашней игре", - написал Слуцкий.

"Витесс" во вторник одержал победу над "Де Графсхап" со счетом 2:0. Матч состоялся в рамках первого раунда Кубка Голландии.

Слуцкий возглавил "Витесс" 1 июля 2018 года. Команда под его руководством провел 58 матчей, в которых были одержаны 27 побед. В этом сезоне арнемцы успешно стартовали в чемпионате. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице.

Марадона возглавил "Химнасию" 5 сентября, а до этого работал с мексиканским "Дорадос".