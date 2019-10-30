Российский боксер Бивол получил титул суперчемпиона

Российский боксер Дмитрий Бивол получил титул суперчемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Новый пояс будет вручен россиянину в ближайшее время, сообщает ТАСС.

13 октября в Чикаго Бивол победил единогласным решением судей доминиканца Ленина Кастильо. Регулярным чемпионом WBA является канадец Жан Паскаль.

Чемпионами в полутяжелом весе являются россияне. Титул WBO в руках Сергея Ковалева, поясами WBC и IBF владеет Артур Бетербиев.

27-летний Бивол провел 17 боев в профессиональной карьере. Во всех поединках он одержал победы.