ФИФА ответила на обвинения России в подкупе при выборах хозяина ЧМ-2018

В пресс-службе ФИФА ответили на запрос по поводу коррупции при выборах страны-организатора чемпионата мира-2018. Ранее с обвинениями в адрес российских чиновников выступил портал The Insider.

На сайте была размещена информация о том, что оргкомитет "Россия-2018" воздействовал на членов исполкома ФИФА.

The Insider поместил файлы, которые якобы были использованы после подачи заявки. В документах содержится досье на каждого из тех, кто голосовал во время выборов. Среди прочего напечатана информация о том, как необходимо воздействовать на функционеров, чтобы те проголосовали за Россию.

"Что касается процесса выбора мест проведения чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов, то, как вы знаете, [бывший глава следственной палаты комитета по этике ФИФА] Майкл Гарсия провел тщательное расследование, и его выводы доступны в опубликованном докладе", - приводит ТАСС заявление ФИФА.