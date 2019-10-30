Малкин сделал заявление по американскому гражданству

Хоккеист Евгений Малкин рассказал о двойном гражданстве. Игрок "Питтсбурга" заявил, что не станет отказываться от российского паспорта и выступлений за сборную России.

Также Малкин рассказал о том, зачем ему паспорт гражданина США и заявил, что не держит обиды на тех, кто его критикует.

"Американский паспорт можно считать документом, который позволяет мне и семье справляться со всеми сложностями, возникающими при работе, социальных и бытовых вопросах в другой стране, где я провожу более девяти месяцев в году", - приводит слова Малкина ТАСС.

Малкин проживает в США с 2006 года. За это время он провел более 90 матчей за сборную России, в которых забросил 72 шайбы.