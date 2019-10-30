Отец Нурмагомедова рассказал о следующем бое Хабиба

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова рассказал о подготовке следующего боя своего сына. По его словам, команда россиянина рассчитывает на поединок с американцем Тони Фергюсоном.

Абдулманап в интервью RenTV рассказал, что Хабиб начал переговоры с UFC. Поединок ориентировочно состоится в марте-апреле 2020 года.

"Это будет самый большой бой для UFC за всю историю существования организации. Я объясню почему: 12 побед в серии не было ни у одного бойца. А тут с обоих сторон по 12 побед в UFC", - заявил Нурмагомедов.

Ранее глава UFC Дана Уайт подтвердил информацию о том, что организация готовит поединок Хабиба и Тони.