Овечкин стал лучшим снайпером в своем амплуа в истории НХЛ

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в игре регулярного чемпионата НХЛ против "Торонто" (4:3 ОТ) забросил 669-ю шайбу в своей карьере. Он был признан первой звездой дня.

Овечкин вышел на 12-е место в истории НХЛ. Также он стал лучшим снайпером среди левых вингеров.

Нападающий обошел Люка Робитайла (668 шайб), Брэндана Шэнахана (656), Дэйва Андрейчука (640), Бобби Халла (610) и других.

В первой десятке среди лучших снайперов только центрфорварды и правые вингеры: