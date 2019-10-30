Однорукий россиянин вызвал Макгрегора на бой

Российский боец Александр Карапетян бросил вызов ирландцу Конору Макгрегору. В Instagram он опубликовал видеоподборку своих достижений, а в подписи даже оскорбил бывшего чемпиона UFC.



Однорукий боец вызвал Макгрегора на бой.

"Конор Макнагец и Александр Карапетян. Братан, я фанател от тебя, но с большим удовольствием познакомил бы со своей левой рукой и ударом головы. Что-то ты не то бубнишь", - написал Карапетян.

Карапетян лишился руки в 18 лет. Конечность была ампутирована из-за тяжелой болезни.

Макгрегор на прошлой неделе провел пресс-конференцию в Москве. Она завершилась скандалом из-за слова Конора о дагестанцах.