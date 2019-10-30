Боксер Лебедев предлагает запретить телевидение в России

Российский боксер Денис Лебедев призвал российскую молодежь придерживаться традиционных ценностей. Спортсмен предлагает запретить телевидение на территории нашей страны.

"Главное - чтобы ценности оставались прежними: уважение к старшим, помощь слабому. Я бы многие вещи запретил - телевидение например, но это не в моей компетенции, - заявил Лебедев в интервью "СЭ".

Свое мнение Лебедев объяснил тем, что по телевидению показывают неприличные кадры.

"Идет реклама жвачки, я смотрю и просто в шоке. Там юные парень с девушкой штаны натягивают: это мой отец, одевайся! Разве такое можно показывать? Мне что, одному это противно? Уверен, это половине страны не нравится", - заявил Лебедев.

На счету Лебедева 32 победы и два поражения (немцу Марку Хуку и россиянину Мурату Гассиеву). Последний раз боксер победил американца Майка Уилсона в ноябре 2018 года.