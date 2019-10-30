Президент UFC подтвердил подготовку боя Нурмагомедов - Фергюсон

Глава UFC Дана Уйат рассказал о следующем бое российского чемпиона Хабиба Нурмагомедова. Президент организации собирается организовать поединок россиянина с американцем Тони Фергюсоном.

"Ничего не мешает проведению этого боя. Работа над ним в процессе согласования. Очевидно, что это произойдет", - заявил Уайт в комментарии bjpenn.com.

Поединок Нурмагомедова и Фергюсона срывался несколько раз из-за проблем со здоровьем у спортсменов. Россиянин в профессиональной карьере провел 28 поединков, в которых одержал 28 побед. Столько же поединков на счету американца, но у него три поражения.