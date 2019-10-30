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Свечников забил гол, который назвали лучшим в НХЛ

Спорт » Командные виды » Хоккей print

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников забросил, возможно, лучшую шайбу в этом сезоне НХЛ. По крайней мере так говорят эксперты в Северной Америке. Россиянин забил гол ударом "крюком" из-за ворот.


Супергол Андрея Свечникова

Свечников признан первой звездой матча против "Калгари" и второй звездой дня в НХЛ. Его команда выиграла со счетом 2:1, а россиянин сделал дубль.

Российский форвард был выбран "Каролиной" в 2018 году под общим вторым номером. В составе команды он провел 107 матчей, в которых набрал 57 очков (28 голов и 29 шайб).

Темы нхл хоккей андрей свечников каролина харрикейнз
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