Свечников забил гол, который назвали лучшим в НХЛ

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников забросил, возможно, лучшую шайбу в этом сезоне НХЛ. По крайней мере так говорят эксперты в Северной Америке. Россиянин забил гол ударом "крюком" из-за ворот.
Свечников признан первой звездой матча против "Калгари" и второй звездой дня в НХЛ. Его команда выиграла со счетом 2:1, а россиянин сделал дубль.
Российский форвард был выбран "Каролиной" в 2018 году под общим вторым номером. В составе команды он провел 107 матчей, в которых набрал 57 очков (28 голов и 29 шайб).
Российская фигуристка Александра Трусова во время тренировки на Гран-при Канады исполнила параллельный четверной тулуп с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.