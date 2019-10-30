У футболистов ЦСКА украли бутсы

К неудачам ЦСКА добавилась еще одна. Команда не смогла одержать победы в пяти матчах подряд, а сейчас у футболистов украли бутсы.

Экипировку унесли с базы в Ватутинках. Пострадали восемь игроков. Точно известно, что бутс лишились защитники Георгий Щенников и Игорь Дивеев, полузащитник Никола Влашич и нападающий Федор Чалов, сообщает "Чемпионат".

Армейцы еще не побеждали в октябре. В чемпионате России они уступили "Ростову" (1:3) и "Динамо" (0:1), а также сыграли вничью с "Уфой" (1:1). В Лиге Европы команда проиграла "Эспаньолу" (0:2) и "Ференцварошу" (0:1).