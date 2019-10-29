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Валуев: мне предлагали гражданство Германии и США

Спорт » Одиночные виды » Единоборства print

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев считает, что спортсменам не должно помешать наличие второго гражданства. В комментарии для "Правды.Ру" он рассказала о том, как сам получал предложения о смене паспорта.

Ранее стало известно, что хоккеист Евгений Малкин стал гражданином США. Игрок "Питтсубрга" проживает в Северной Америке с 2006 года.

"Гражданство другой страны вряд ли им помешает быть патриотичными. В свое время мне предлагали гражданство Германии или той же Америки. Я еще даже не думал о политике. Я не согласился. Хотя это сулило мне большие деньги, но я не согласился.

Почему? Вот такое неприятие самого по себе гражданство другой страны. Не знаю. Я так скроен, наверное. Мне никогда не нравилась заграница, я всегда старался вернуться домой. И находился там только по необходимости. А так я даже, условно говоря, не особо люблю в какие-то турпоездки ездить", - заявил Валуев.

Факт получения американского паспорта Малкиным вызвал неоднозначную реакцию. Так, Вячеслав Фетисов раскритиковал хоккеиста за получение паспорта США, а комментатор Дмитрий Губеринев встал на его защиту.

Темы бокс хоккей гражданство николай валуев евгений малкин гражданство сша
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