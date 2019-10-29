11-летний российский фигурист Марк Лукин чисто исполнил четверной тулуп на тренировке. Спортсмен занимается в школе Эттери Тутберидзе.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 11-летняя Виктория Жилина исполнила четверной тулуп. Также она сделал тройной аксель.
Тулуп - один из простейших прыжков в фигурном катании. Он наиболее часто используется в каскадах. Ранее четверной прыжок покорился женщинам. Впервые его сделала Александра Трусова, еще одна ученица Эттери Тутберидзе.
Российская фигуристка Александра Трусова во время тренировки на Гран-при Канады исполнила параллельный четверной тулуп с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.