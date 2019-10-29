Футболист Тарасов готов пойти в Госдуму, чтобы повысить пенсию

Футболист Дмитрий Тарасов в интервью на Ютуб-канале "Всему Головин" заявил, что считает нормальным, когда спортсмены становятся депутатами. Он сам хотел бы пойти в Госдуму, чтобы изменить жизнь к лучшему.

"Я не говорю, что завтра пойду туда, еще поиграю в футбол, параллельно буду изучать или что-то узнавать. Мне было бы это интересно. Если есть талант, то можно научиться. Пойти и исправить, чтобы людям пенсии повысили", - заявил Тарасов.

В октябре 2018 года была одобрена пенсионная реформа. Госдума подняла пенсионный возраст россиян. Постепенно возраст выхода на пенсию будет поднят до 65 лет у мужчин и 60 лет у женщин.