Расписание Гран-при Франции: когда выступят Загитова и Косторная
В Гренобле с 1 по 3 ноября пройдут соревнования на Гран-при Франции по фигурному катанию. Россию на этом этапе представят по три фигуристка и фигуристки, а также три пары:
- женщины: Алина Загитова, Алена Косторная, Мария Сотскова,
- мужчины: Сергей Воронов, Александр Самарин, Антон Шулепов,
- пары: Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Анастасия Мишина/Александр Галямов,
- танцы на льду: Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.
Первые выступления во всех видах состоятся 1 ноября.
Произвольные программы фигуристы покажут 2 ноября.
3 ноября в Гренобле состоятся показательные выступления.
Расписание Гран-при Франции
1 ноября
- 16.30 - мужчины (короткая программа)
- 18.30 - танцы на льду (ритм-танец)
- 20.15 - женщины (короткая программа)
- 22.10 - пары (короткая программа)
2 ноября
- 15.20 - мужчины (произвольная программа)
- 17.30 - танцы на льду (произвольный танец)
- 21.00 - женщины (произвольная программа)
- 23.10 - пары (произвольная программа)
3 ноября
- 16.30 - показательные выступления