Расписание Гран-при Франции: когда выступят Загитова и Косторная

В Гренобле с 1 по 3 ноября пройдут соревнования на Гран-при Франции по фигурному катанию. Россию на этом этапе представят по три фигуристка и фигуристки, а также три пары:

женщины: Алина Загитова, Алена Косторная, Мария Сотскова,

мужчины: Сергей Воронов, Александр Самарин, Антон Шулепов,

пары: Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Анастасия Мишина/Александр Галямов,

танцы на льду: Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.

Первые выступления во всех видах состоятся 1 ноября.

Произвольные программы фигуристы покажут 2 ноября.

3 ноября в Гренобле состоятся показательные выступления.

Расписание Гран-при Франции

1 ноября

16.30 - мужчины (короткая программа)

18.30 - танцы на льду (ритм-танец)

20.15 - женщины (короткая программа)

22.10 - пары (короткая программа)

2 ноября

15.20 - мужчины (произвольная программа)

17.30 - танцы на льду (произвольный танец)

21.00 - женщины (произвольная программа)

23.10 - пары (произвольная программа)

3 ноября