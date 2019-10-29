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Источник Правда.Ру

Футболист Тарасов объяснил, почему поддерживает Путина

Спорт » Командные виды » Футбол print

Бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов рассказал о своем отношении к президенту России Владимиру Путину. Широко известен эпизод с футболкой игрока "Локомотива", на которой под изображением глав российского государства было написано "Самый вежливый президент".

"Я его уважаю, поддерживаю. Зачем критиковать? 21 миллион бедных в России? А что, это Путин виноват? Это в каких-то регионах? Где происходит вся эта беднота?

Он не может уследить за всем чисто физически, у него и так много дел. Представляешь, какое у него количество головной боли, которая происходит? За всем невозможно уследить. Просто нравится, что он делает для России. Еще с тех времен, когда майку я надел", - заявил Тарасов в интервью на YouTube-канале "Всему Головин".

Тарасов стал пятым гостем на канале. Ранее интервью дали боец Вячеслав Дацик, блогер Илья Варламов, хоккеист Артемий Панарин, а также Алексей Навальный.

Темы футбол владимир путин дмитрий тарасов
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