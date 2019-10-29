Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова ответил на слова журналиста Отара Кушанишвили. Ранее ведущий заявил, что удивлен развитому уму спортсмена.
"С папой хотел бы поговорить, как внушить парню из Махачкалы, что надо во всех проявлениях быть интересным публике. Он и там побеждает всех, а потом выходит и говорит очень здравые вещи. Это цепляет", — заявил Кушанашвили.
"Ничего сложного нет, Отар, нужно просто своевременно уделять внимание детям и конечно же, сперва учеба, и только на втором месте спорт. Мои методы воспитания:
Хабиб Нурмагомедов является чемпионом UFC в легком весе. В профессиональной карьере он провел 28 боев, в которых одержал 28 побед.
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